أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، زراعة شجرة باسم كل رياضي شارك في ⁧‫دورة الألعاب السعودية،‬⁩ بالمرافق الرياضية، على هامش انضمام اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمبادرة «الرياضة من أجل المناخ».

وقال عبر حسابه في تويتر: «تعزيزاً للجهود الكبيرة بقيادة سيدي ولي العهد -حفظه الله- والدور التوعوي للقطاع الرياضي في قضية المناخ.. ومع انضمامنا لإطار الأمم المتحدة (الرياضة من أجل المناخ) يسرني الإعلان عن زراعة شجرة باسم كل رياضي شارك في ⁧‫دورة الألعاب السعودية‬⁩ بالمرافق الرياضية. رياضتنا خضراء‬⁩».