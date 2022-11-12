أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، زراعة شجرة باسم كل رياضي شارك في دورة الألعاب السعودية، بالمرافق الرياضية، على هامش انضمام اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمبادرة «الرياضة من أجل المناخ».
وقال عبر حسابه في تويتر: «تعزيزاً للجهود الكبيرة بقيادة سيدي ولي العهد -حفظه الله- والدور التوعوي للقطاع الرياضي في قضية المناخ.. ومع انضمامنا لإطار الأمم المتحدة (الرياضة من أجل المناخ) يسرني الإعلان عن زراعة شجرة باسم كل رياضي شارك في دورة الألعاب السعودية بالمرافق الرياضية. رياضتنا خضراء».