يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، اليوم الخميس، نظيره الهندي عند الساعة 7:00 مساء على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في ثالث مبارياته بالمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، إذ يبحث الأخضر عن تحقيق أول فوز له في الجولة الثانية من التصفيات وإبقاء حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك بعد خسارته اللقاء الأول أمام نيوزلندا واللقاء الثاني أمام الفلبين.ميدانياً، أكمل المنتخب السعودي استعداده للتصفيات بإقامة معسكر في جدة خاض خلاله مباراتين وديتين أمام البحرين والإمارات بقيادة مدربه الجديد الهولندي يوهان غوياكرز؛ الذي يسعى إلى تحقيق أول انتصار له في أولى مبارياته بالتصفيات مع الأخضر، ويمتلك عناصر قادرة على إبقاء حظوظ الأخضر في التأهل وتحقيق إنجاز تاريخي لكرة السلة السعودية.وفوز الأخضر على الهند يمنحه دافعاً قوياً للفوز في اللقاء الثاني أمام نظيره الفلبيني يوم الأحد القادم على الصالة نفسها. من جانبه أكد مدرب المدرب المنتخب السعودي لكرة السلة يوهان غوياكرز أن المنتخب السعودي لديه فرصة في التأهل لنهائيات كأس العالم رغم أنها ضئيلة، وسنعمل على التمسك بهذه الفرصة من أجل التأهل، وفي حالة عدم التأهل مهم جداً تحقيق الفوز في المباريات المتبقية حتى إن لم يتحقق التأهل، ومهم جداً معرفة قدرات ومستويات اللاعبين جيداً، ومهم جداً التعرف على احتياجات اللاعبين لتطوير قدراتهم الفنية والبدنية، ومهم جداً معرفة اللاعبين ماذا يحتاجون للمستقبل، مؤكداً أنه يعمل على تطبيق طرق وأساليب جديدة في الدفاع والهجوم. وأرجع المدرب غوياكرز استبعاد مرزوق المولد إلى طريقة اللعب الحالية للمنتخب التي لا تتناسب مع الأسلوب الذي يرغب في تطبيقه في المباريات القادمة، أما استبعاد اللاعب ناصر ابو جلاس؛ فيعود لكونه ليس في حالة لياقية وبدنية جيدة للمشاركة، وفي حالة جاهزيته بدنياً سيتم استدعاؤه للمشاركة في النافذة التالية.