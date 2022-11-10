ستلعب الإكوادور في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر بعد أن قالت محكمة التحكيم الرياضية إن بايرون كاستيو الذي زعمت تشيلي بأنه كان غير مؤهل للعب خلال التصفيات يعتبر مواطناً من الإكوادور، لكن المحكمة الرياضية قضت بخصم ثلاث نقاط من الإكوادور في بداية الجولة التالية من تصفيات كأس العالم وتغريمها 100 ألف فرنك سويسري (101 ألف دولار) بسبب «استخدام وثيقة تحتوي على معلومات كاذبة».وأوقعت القرعة الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والسنغال وهولندا، ومن المقرر أن يواجه المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية الدولة المضيفة عندما تنطلق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر.وفي سبتمبر الماضي، رفض الاتحاد الدولي (الفيفا) طعناً في قضية اللاعب الإكوادوري كاستيو الذي قالت تشيلي إنه لم يكن مؤهلاً للعب في التصفيات لأنه ولد في كولومبيا، وخاض كاستيو ثماني مباريات مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم، ولعب مرتين أمام تشيلي.