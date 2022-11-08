يمني النفس 10 لاعبين من المنتخب السعودي المتواجد حالياً في معسكر أبوظبي في التواجد مع «الأخضر» للمرة الثانية في كأس العالم بعد أن كانت مشاركتهم الأولى في مونديال روسيا 2018. إذ يترقب هؤلاء اللاعبون، وهم: محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، هتان باهبري، سالم الدوسري، وفهد المولد، أن تشمل القائمة النهائية للصقور الخضر الذين سيتواجدون في مونديال 2022، التي سيعلن عنها (الجمعة) بعد استقرار المدرب رينارد على قائمة (26) لاعباً المطلوب تسليمها للجنة المنظمة لكأس العالم. ويطمح بقية اللاعبين المتواجدين حالياً في معسكر أبوظبي بتمثيل «الأخضر» للمرة الأولى في كأس العالم وهم 23 لاعباً: محمد اليامي، نواف العقيدي، أمين بخاري، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، رياض شراحيلي، علي الحسن، عبدالإله المالكي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، عبدالرحمن العبود، نواف العابد، أيمن يحيى، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، وعبدالله رديف.وكان المدرب رينارد استبعد الحارس فواز القرني بسبب إصابته في الركبة، وأجرى عملية جراحية الإثنين الماضي في مدينة دبي الإماراتية تكللت بالنجاح وبذلك يغيب عن المونديال القادم.هذا وسيختتم «الأخضر» مبارياته الودية بمواجهة منتخب بنما بعد غد (الخميس) في أبوظبي عند الساعة الثالثة عصراً في مباراة مفتوحة للإعلام والجماهير الرياضية.