وصف الأمير نواف بن محمد هبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى بمثابة زلزال هز الوسط الرياضي، ولا بد أن تتضافر جهود جميع الأهلاويين لإعادة النادي لمكانه الطبيعي، الذي سيظل شاغراً حتى يعود. وقال الأمير نواف لـ«عكاظ»: «من يشمت ويتشمت في الأهلي لا يمكن أن يكون رياضياً؛ لأن المسألة مرتبطة بأكبر من أن تؤخذ في سياق غير سياقها، بمعنى أن خروج الأهلي من معادلة دوري وهو أحد ثوابته»، مضيفاً: «أنه ترك فراغاً تنافسياً ومالياً وجماهيرياً وقبل ذلك هو الأهلي وعندما أقول الأهلي فهنا أتحدث عن نادٍ وليس فريقاً أو لعبة».

وشدد على أن الأهلي أحد الأضلاع المهمة في مسيرة الحركة الرياضية في المملكة، ولا ينبغي أن نصغي لمن يشمت أو يتشمت، فما حدث للأهلي ليس بالأمر السهل بقدر ما هي حالة ربما لم نستوعبها حتى الآن، مدافعاً عن حضوره لبعض مباريات الفريق الأهلاوي في دوري يلو بجدة.

وقال نواف بن محمد: «أسفت لما سمعت من بعض الجماهير حينما قالوا حضرت لكي أتشمت وهو قول مردود على أصحابه، فحضوري أعتبره واجباً تجاه نادٍ كبير تربطني به وبرموزه علاقة تاريخية ولا أحتاج أن أبرر حضوري الذي سيتكرر متى ما سنحت لي الفرصة».

وأكد في سياق حديثه أن جمهور الأهلي سجل حضوراً لافتاً في دعم الفريق وهذا ليس مستغرباً منهم، فهم من سيعيد ناديه.

واختتم الأمير نواف بن محمد حديثه بقوله: «أتمنى قبل أن أتوقع عودة الأهلي، لكن المهم أن يستفيد أصحاب القرار في النادي من هذا الهبوط ليصحح مساره وهذا ليس صعباً على رجاله المخلصين ومدرجه الوفي».