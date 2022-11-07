توّج نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ومستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، أمس، الفائزين في منافسات المبارزة، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، ونائبه محمد بو علي.

واختتمت أمس منافسات سيف الإيبيه للرجال وسيف السايبر للسيدات التي استضافها نادي الرياض، وأسفرت النتائج عن حصد اللاعبة ربى محمد المصري الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها اللاعبة دانة هادي القحطاني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبتان الحسناء الحماد، وعهد المعمر في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب جواد على الداؤود الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه زكريا عبدالله الداؤود في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء فيصل عابد وحسين الطويل في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما توجت نائب مدير دورة الألعاب السعودية الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري، ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى حبيب الربعان، الفائزين في منافسات ألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية التي أقيمت أمس في نادي الرياض.

واختتمت أمس سباقات 400 متر للرجال و100 متر للسيدات، والوثب العالي للرجال، والقفز بالزانة للرجال، ودفع الجلة لذوي الإعاقة، وسباق 100 متر على الكراسي المتحركة.

وأسفرت النتائج عن فوز اللاعبة ياسمين الدباغ بذهبية 100 متر للسيدات، تلتها في المركز الثاني لجين الحميد، وجاءت يارا أبو الجدايل في المركز الثالث. وفي سباق 400 متر للرجال، حصد اللاعب مازن آل ياسين الميدالية الذهبية والمركز الأول تلاه يوسف مسرحي في المركز الثاني، ثم إبراهيم فتيني في المركز الثالث.

وفي منافسات الوثب العالي للرجال، حلق اللاعب أحمد التاروتي بالميدالية الذهبية، تلاه حسين آل دهيم في المركز الثاني، ثمّ خالد عقبي في المركز الثالث، وفي منافسات القفز بالزانة، حصد اللاعب حسين آل خزام الميدالية الذهبية تلاه علي القصاب في المركز الثاني، ثم أحمد الياسين في المركز الثالث.

وفي منافسات دفع الجلة لذوي الإعاقة، حصد اللاعب سلطان الحبشي الميدالية الذهبية، تلاه حيدر سلامي في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثمّ عبدالله الغازي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، حصد اللاعب عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية، تلاه جمعان الزهراني في المركز الثاني، وجاء البراء القرني في المركز الثالث.

واختتمت أمس منافسات الملاكمة للرجال والسيدات في استاد الأمير فيصل بن فهد، وتوّج الفائزين والفائزات الأمير سعود بن مشعل آل سعود، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله الحربي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة رشا محمد الخميس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة الدكتور محمد الترابي وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة أحمد الشاهيني.

وفي منافسات السيدات، حصدت اللاعبة سارة الشهراني الميدالية الذهبية لوزن تحت 50 كغم، تلتها كلثوم حنتول في المركز الثاني، وجاءت اللاعبتان أمل قاسم ومناهل العتيبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي وزن تحت 54 كغم، فازت اللاعبة خديجة الماحي بالميدالية الذهبية، تلتها سارة يحيى في المركز الثاني، ثم اللاعبتان منال بامعوضة وصيتة السالم في المركز الثالث، وفي وزن تحت 60 كغم، حققت اللاعبة هديل عاشور الميدالية الذهبية، تلتها رغد النعيمي في المركز الثاني، ثمّ ريهام كمال ونورا حنتول في المركز الثالث.

وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب عبدالعزيز العتيبي الميدالية الذهبية في وزن تحت 54 كغم، أمام اللاعب محمد أزيبي في المركز الثاني، وجاء اللاعبان عمر مشنوي ونايف الحذيفي في المركز الثالث، وفي وزن تحت 60 كغم، حقق اللاعب محمد الكريديس الميدالية الذهبية، تلاه زياد المجرشي في المركز الثاني، ثمّ راشد محمد وثامر المطرفي في المركز الثالث، وفي وزن تحت 67 كغم، حلّق اللاعب راكان الثقفي بالميدالية الذهبية، أمام محمد سالم في المركز الثاني، ثمّ حسن كعبي وحسين هوساوي في المركز الثالث، وفي وزن تحت 80 كغم، حصد اللاعب سلمان حمادا الميدالية الذهبية، تلاه في المركز الثاني محمد الصبحي، وفي المركز الثالث حلّ اللاعبان مصطفى ندا وعبدالعزيز الخزام.