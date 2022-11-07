تفوق منتخبنا الوطني الأول على نظيره منتخب آيسلندا بهدف دون مقابل في اللقاء الودي الدولي الذي جمع بينهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، ضمن اللقاءات الودية الدولية للأخضر في المعسكر الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لنهائيات كأس العالم قطر 2022م.دخل منتخبنا الوطني اللقاء بتشكيلة مثالية من قبل المدرب الفرنسي ايرفي رينارد بوجود محمد العويس في حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع سعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وحسان تمبكتي ومحمد البريك، وفي المحور الثنائي محمد كنو وعبدالإله المالكي، وأمامهما الثلاثي سلمان الفرج وفهد المولد وسالم الدوسري، وفي خط المقدمة فراس البريكان. وسيطر نجوم الأخضر على مجريات اللقاء، وكاد فهد المولد أن يحرز أول الأهداف لولا تصدي الحارس الآيسلندي لكرته، ليضع سعود عبدالحميد بصمته التهديفية برأسية ولا أروع (د: 26). وشهد الشوط الأول إصابة قائد الأخضر سلمان الفرج ومغادرته اللقاء وحل بدلاً عنه أيمن يحيى.وفي الشوط الثاني، واصل نجوم الأخضر سيطرتهم، وأشرك المدرب رينارد عدداً من البدلاء، إذ شارك رياض شراحيلي وزكريا هوساوي وعبدالله مادو ونواف العابد وعبدالله رديف بدلاً عن فهد المولد ومحمد البريك وحسان تمبكتي وعبدالإله المالكي وفراس البريكان، واستمرت النتيجة بتقدم منتخبنا بهدف دون مقابل بعد أن تألق الحارس محمد العويس في التصدي لكرتين خطيرتين للمنتخب الآيسلندي، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر بهدف سعود عبدالحميد.