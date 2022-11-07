اختتمت البطولة العامة من منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022، التي أقيمت على مستوى محافظات المملكة لمدارس التعليم العام، حيث تأهل إلى مرحلة بطولة المناطق 39 فريقاً من فرق المدارس الثانوية، في حين اقتصرت مشاركة فرق المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مرحلة البطولة العامة.وشارك في البطولة العامة من منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنات في نسخته الأولى، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، 48324 لاعبةً، يمثلن 4768 فريقاً من 1906 مدرسة من مدارس التعليم العام، إذ لعبت خلالها 2353 مباراة، شهدت تسجيل 6089 هدفاً، بينما قاد الفرق المدرسية المشاركة 3793 مدربةً، وأدار المباريات 637 حكماً من معلمات التربية البدنية، وذلك وسط متابعة يومية من اللجنة الإشرافية العليا لدوري المدارس.