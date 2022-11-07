فشلت أربعة أندية في تحقيق النسبة المطلوبة لاستيفاء متطلبات الحوكمة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أكدت أن نادياً عاصمياً ونادياً من الغربية وناديين من الشرقية لن يتحصلوا على دعم الوزارة بواقع 5 ملايين ريال لكل نادٍ.وكشفت المصادر ذاتها أن 12 نادياً من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، باتت مؤهلة للحصول على الدعم الوزاري، على إثر حصولها على نسبة تقيييم تزيد على الحد الأدنى المقرر 6 نقاط من أصل 7.يذكر أن عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع تمت وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والإدارة الماليّة، والإدارة والتشغيل، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة.وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في يوليو الماضي عن إستراتيجية دعم الأندية في الموسم الرياضي القادم 2022– 2023، والتي تهدف إلى زيادة واستمرار استدامة الأندية الرياضية في المملكة ماليّاً وإداريّاً، من خلال تطبيق نظام حوكمة فعّال، يسهم في تطورها ويحافظ على استقرارها على المدى البعيد، إضافة إلى وضع ضوابط لصرف المبالغ المحددة للرياضات المختلفة، وتفعيل التحول الرقمي بالأندية الرياضية وتطوير منشآتها، ودعم الحضور الجماهيري في مباريات الدوري.وكشفت الوزارة عدداً من التحديثات والتعديلات في الإستراتيجية، بما يحقق التنظيم المالي والإداري داخل الأندية الرياضية، وذلك عبر 6 مبادرات تختص بالعديد من الجوانب، وهي (الدعم المباشر - الحوكمة - الألعاب المختلفة - الحضور الجماهيري - تطوير المنشآت الرياضية - التحول الرقمي).وتخضع مبادرة «الحوكمة»، لنظام التصنيف الإداري للأندية الرياضية والمعلن عنه أخيراً، لتشمل بذلك جميع أندية المملكة والبالغ عددها 170 نادياً، دون النظر لدرجة النادي في دوري كرة القدم، بعد أن كانت في العام الماضي تختص بـ 64 نادياً فقط.