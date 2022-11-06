في واحد من اللقاءات الودية الدولية القوية، يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نظيره منتخب آيسلندا عصر اليوم (الأحد) عند تمام الساعة الثالثة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في إطار اللقاءات الودية التي يخوضها الأخضر استعداداً لنهائيات كأس العالم قطر 2022م.يعد لقاء اليوم هو اللقاء الرابع للأخضر السعودي في معسكره الإعدادي في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويسعى المدرب الفرنسي رينارد للوصول للتشكيلة المثالية التي سيخوض من خلالها غمار نهائيات كأس العالم في المشاركة السادسة. وتمكن منتخبنا الوطني من الفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون مقابل في افتتاحية لقاءاته الودية في المعسكر الحالي، ومن ثم تعادل مع ألبانيا بهدف لكل منهما، وأخيراً تعادل سلبياً مع منتخب هندوراس.ويعاني الأخضر من غياب عدد من لاعبيه، يأتي في مقدمتهم المهاجم صالح الشهري الذي تعرض لإصابة بتمدد العضلة الخلفية، فيما أنهى الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري برنامجيهما العلاجي في قطر وانضما أخيراً لمعسكر الأخضر، كما شهد المعسكر عودة القائد سلمان الفرج للتدريبات، ومن المنتظر أن يزج به رينارد في لقاء اليوم.ويختتم منتخبنا الوطني معسكره الحالي في أبوظبي بلقاء منتخب بنما في العاشر من نوفمبر قبل العودة لأرض الوطن ومواجهة منتخب كرواتيا في آخر لقاءاته الودية قبل لقاء منتخب الأرجنتين في افتتاحية مباريات الأخضر في كأس العالم قطر 2022.