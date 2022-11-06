يهدف المدرب إيرفي رينارد من خلال رابع المباريات الودية للمنتخب السعودي أمام منتخب آيسلندا، إلى تحديد الملامح الأولية للتشكيلة الأساسية وتطبيق أسلوب اللعب وعدد من الجمل الفنية.ويحرص الجهاز الفني على توافق التوقيت الزمني للمباريات الودية مع مواجهات صقورنا الخضر في المونديال. ومن المنتظر أن تشهد مواجهة آيسلندا الودية مشاركة قائد المنتخب سلمان الفرج للمرة الأولى منذ إقامة المرحلة الإعدادية الثالثة. ويخطط الجهاز الفني في منتخبنا الوطني لمنح فرصة المشاركة للظهير الأيسر زكريا هوساوي المنظم حديثاً لمعسكر المنتخب الأول في أبوظبي؛ بهدف الوقوف على مستويات جميع اللاعبين في المباريات الودية لتجهيزهم لتطبيق الأدوار المطلوبة من كل لاعب وتصحيح الأخطاء لضمان تلافيها في المواجهات الحاسمة.يذكر أن منتخبنا الوطني افتتح مرحلة الإعداد الثالثة في 17 من شهر أكتوبر الماضي على أن يختتم معسكره في الـ10 من شهر نوفمبر الجاري. وخاض خلال المعسكر 3 مواجهات ودية أمام مقدونيا وألبانيا وهندوراس، قبل مواجهة آيسلندا الودية مساء اليوم. وسيختتم الأخضر ودياته للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في العاشر من نوفمبر بمدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي.