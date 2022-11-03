طالب مدرب المنتخب السعودي رينارد لاعبي المنتخب السعودي بمواصلة الجهود خلال معسكر أبوظبي الحالي، من أجل تحقيق الفائدة الفنية المطلوبة خلال برنامج المرحلة الثالثة من الإعداد لكأس العالم في قطر 2022. ويواصل «الأخضر» تحضيراته الفنية للمباراة الودية الرابعة أمام آيسلندا (الأحد) القادم عند الساعة (5:00 عصراً) على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، والتي ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام.ومن المتوقع أن تشهد مباراة آيسلندا القادمة المشاركة الأولى لقائد «الأخضر» سلمان الفرج بعد اكتمال جاهزيته الفنية. ويسعى المدرب رينارد لإجراء مناورات كروية يهدف من خلالها لتطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء آيسلندا المرتقب.ويعيش لاعبو «الأخضر» حالة معنوية رائعة خلال معسكر أبوظبي، ويقف على التجهيزات الفنية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمتابعة مع الجهاز الإداري بقيادة الكابتن حسين الصادق.