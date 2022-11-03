أطلق مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد توقعاته لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق الحدث الرياضي الأكبر.وتوقع رينارد تأهل المنتخب السنغالي إلى دور نصف النهائي، وتجاوز السعودية والمغرب، دور المجموعات.وأكد رينارد ثقته في قدرة المنتخب السعودي على تجاوز دور المجموعات، متوقعاً أن يخطف الأخضر بطاقة وصافة المجموعة، خلف الأرجنتين، مع إقصاء بولندا والمكسيك.وقال رينارد أن منتخب السنغال مرشح للوصول إلى دور نصف النهائي، قبل الخروج على يد البرازيل، مشيراً إلى قدرة «أسود التيرانغا» على إقصاء الأرجنتين من دور ربع النهائي.وغلب التفاؤل على توقعات رينارد، الذي قال أن منتخب المغرب يصل إلى دور ثمن النهائي، قبل خروجه أمام ألمانيا.ختاماً توقع رينارد أن تخطف فرنسا لقب المونديال من أمام البرازيل، في نهائي يعيد إلى الذاكرة نهائي «ستاد سان دوني» 1998 في باريس الذي هزت فيه الديوك الفرنسية بقيادة زين الدين زيدان عرش البرازيل بنتيجة 3-0، بحضور 75 ألف متفرج.