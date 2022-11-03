أكد قائد المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين شرف لكل الأندية التي ستشارك فيها.وقال في تصريح خاص لـ«عكاظ»: يكفي أن هذه البطولة تحمل اسم مولاي خادم الحرمين الشريفين ونتمنى أن نشاهد مستويات على مستوى عالٍ كما تعودنا في مواسم سابقة وإن شاء الله نشاهد بطل جديد في هذا الموسم.وعن عدم تواجد نادي الأهلي ولأول مرة في تاريخه في هذه البطولة قال أنور: «الأمر هذا يحزننا كرياضيين ولكن نتمنى أن يعود نادي الأهلي وأن يعود بطلاً ويشارك ويحقق نتائج إيجابية كعادته».وعن توقعه من سيحصل على هذا اللقب الغالي قال: «التوقع صعب ولكن لن تخرج من الأربعة الكبار وقد يكون الشباب أو النصر هما الأقرب لتحقيق اللقب».من جانب آخر، قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر في تصريح خاص لـ«عكاظ»: أن إجراء قرعة أغلى الكؤوس كرنفال سنوي والحمد لله كانت قرعة ناجحة وأجواء مفتوحة لأول مرة في تاريخ مراسم القرعة ولاقت استحسان الجميع.وأضاف: «شاهدت مواجهات طبيعية ومتوقع أن يكون فيها مواجهات صعبة والآلية كانت مفتوحة بدون تحديد أي مستويات كما حصلت في النسختين السابقة».وعن مواجهة القمة التي أفرزتها القرعة بين الشباب والاتحاد قال: «بالنسبة لي جميع المواجهات قوية وكل الفرق شاهدناها في الدوري كل فريق يفوز على الآخر وآخر خمس نسخ كل سنة عندنا بطل جديد وكل شيء متوقع ووارد في هذه البطولة».