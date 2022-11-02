يسعى مدرب المنتخب السعودي رينارد للاستقرار على القائمة النهائية التي ستتواجد معه في كأس العالم قطر 2022، إذ سيقف على جاهزية اللاعبين الذين يحتاجهم في المونديال القادم، من خلال المباراتين الوديتين؛ الأولى أمام آيسلندا (الأحد) القادم على ملعب محمد بن زايد، والثانية ضد بنما (الخميس) القادم على ملعب مدينة زايد في ختام معسكر أبوظبي الحالي.ومن المقرر أن يسلم «الأخضر» القائمة النهائية التي تضم (26) لاعباً للجنة المنظمة للمونديال قطر (الإثنين) الرابع عشر من نوفمبر القادم.وسيختتم «الصقور الخضر» مرحلة الإعداد الأخيرة لكأس العالم القادمة بمواجهة منتخب كرواتيا (الأربعاء) في الرياض، قبل توجه بعثة منتخبنا الوطني للمشاركة في المونديال للمرة السادسة في تاريخ «الأخضر».من جانب آخر، بدأ المدرب رينارد تحضيراته الفنية للقاء آيسلندا (الأحد) القادم، وسيجري اليوم مناورة كروية سيركز من خلالها على تطبيق الأسلوب الفني الذي سينتهجه في المباراة الودية الرابعة واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء آيسلندا المرتقب.