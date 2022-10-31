أكد لـ«عكاظ» النجم الدولي السابق إبراهيم السويد أن كلمات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للمنتخب الوطني خلال استقباله لهم في جدة الأسبوع الماضي، أفضل تحفيز من مسؤول للاعبي «الأخضر» قبل كأس العالم، وطالبهم بأن يستمتعوا بمبارياتهم في كأس العالم قطر 2022، وأن يؤدوا مباريات المجموعة دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيراً إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعاً من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة، لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولاً بأول، وإن شاء الله القادم أفضل.وأشار السويد إلى أن حديث ولي العهد دعم معنوي للاعبين قبل خوض مباريات المونديال، متمنياً أن يقدم اللاعبون الصورة الفنية المشرفة التي تعكس مدى التطور الذي تعيشه الكرة السعودية، ووجود «الأخضر» في كأس العالم القادمة للمرة السادسة تأكيد على التفوق الكبير للكرة السعودية على الصعيد القاري، وأن وصول «الصقور الخضر» للمحفل العالمي جاء بكل جدارة واستحقاق عقب تصدر منتخبنا الوطني لمجموعته الآسيوية.وأوضح السويد أن معسكر «الأخضر» في أبوظبي توقيته مناسب والجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد يعلم ما يريد تنفيذه خلال المعسكر الحالي، من أجل الإعداد الأفضل للمونديال القادم، متمنياً أن يوفق اللاعبون في الظهور بشكل إيجابي في مباريات كأس العالم القادمة، رغم صعوبة مجموعتنا التي تضم منتخبات (الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك) الذين لديهم لاعبون ذو إمكانيات عالية كالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم البولندي المميز روبرت ليفاندوفسكي، وتبقى كرة القدم مليئة بالمفاجآت ويظل دائماً الفصل في النتائج من خلال ما يقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، وسبق أن شاهدنا البرازيل تخسر من ألمانيا بنتيجة 7/‏1 في مونديال 2014 بالبرازيل.يذكر أن النجم إبراهيم السويد شارك منتخبنا الوطني في كأس العالم مرتين عامي 1998 في فرنسا، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وتواجد مع «الأخضر» في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2006 في ألمانيا، ونجح في تسجيل الهدف الغالي في مرمى المنتخب القطري ضمن التصفيات الآسيوية التي قادت «الأخضر» لمونديال 1998. وكان اللاعب بدأ مسيرته الكروية مع نادي أبها ومن ثم النادي الأهلي وأخيراً نادي الاتحاد الذي استطاع معه تحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا عامي (2004 و2005).