حطم فريق الشباب متصدر فرق الدوري السعودي، أرقاماً قياسية هذا الموسم، قبل الوقفة «المونديالية» لانطلاق منافسات كأس العالم (قطر 2022)، الذي يبدأ في 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.وحقق الليوث 3 «رباعيات» له في شباك منافسيه، إذ جاءت رباعية الليوث في شباك الخليج مشابهة للنتيجة ذاتها في مواجهة الفريق أمام أبها والطائي، ليرفع رصيده التهديفي خلال الـ8 جولات إلى 20 هدفاً، وبشباك لم تستقبل سوى هدفين من دوري روشن السعودي للمحترفين.كما ساهم في تصدر الشباب امتلاكه قوة هجومية مرعبة في دوري روشن السعودي، حيث يملك المهاجم كارلوس جونيور الذي سجل 6 أهداف وبرفقته كريستيان جوانكا؛ الذي سجل 4 أهداف وبرفقته أرون بوبندزا الذي سجل 3 أهداف بإجمالي 13 هدفاً في الجولات الـ8 الأولى.كما يعتلي البرازيلي كارلوس جونيور، محترف الشباب، صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف. وحصد المرتبة الثانية في صناعة الأهداف بعد لاعب وسط الاتحاد كورنادو، لاعب الشباب هتان باهبري، بـ4 تمريرات حاسمة.وحافظ الكوري الجنوبي كيم سيونغ غيومن على نظافة شباكه في 6 مباريات، إذ يكرر الشباب بأرقامه أفضل انطلاقة (مع أفضلية التسجيل هذا الموسم) في موسم 2014-2015 بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس.