يضع مدرب المنتخب السعودي رينارد لمساته الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها ثاني المباريات الودية أمام منتخب ألبانيا بعد غد (الأربعاء)، على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي، وستكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.وسيبدأ المدرب رينارد من خلال مران اليوم إجراء مناورات كروية سيعمد من خلالها إلى تنفيذ اللاعبين بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية والاستقرار على الأسلوب الفني الذي سيخوض به اللقاء الودي ضد منتخب ألبانيا، واعتماد الأسماء الأساسية التي سيلعب بها اللقاء القادم. وكان «الأخضر» كسب اللقاء الودي الأول أمام مقدونيا السبت الماضي بهدف مقابل لا شيء سجله المهاجم صالح الشهري.