يسعى مدرب المنتخب السعودي رينارد لاستغلال معسكر أبوظبي في تجهيز اللاعبين من كافة الجوانب اللياقية والبدنية والفنية قبل انطلاقة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، إذ سيخوض «الأخضر» 5 مباريات ودية دولية، 3 منها في شهر أكتوبر الجاري؛ الأولى أمام مقدونيا (السبت) القادم على ملعب مدينة زايد الرياضية عند الساعة (7:30) مساء، والثانية أمام ألبانيا (الأربعاء) القادم على استاد آل نهيان عند الساعة (7:30) مساء، والثالثة أمام هندوراس (الأحد) 30 من الشهر ذاته على استاد آل نهيان عند الساعة (7:30) مساء، ومباراتان في شهر نوفمبر القادم؛ الأولى أمام آيسلندا (الأحد) 6 على استاد محمد بن زايد عند الساعة (5:00) مساء، والثانية ضد بنما (الخميس) 10 على ملعب مدينة زايد الرياضية عند الساعة (5:00) مساء.وعقب نهاية المعسكر الحالي وتحديداً يوم (الإثنين) 14 نوفمبر القادم سيتم تسليم قائمة «الصقور الخضر» والتي تضم 26 لاعباً، قبل نهاية الموعد المحدد لتسليم المنتخبات للقوائم النهائية للجنة المنظمة لمونديال قطر القادم.وسيختتم «الأخضر» تحضيراته للمونديال بمواجهة منتخب كرواتيا يوم (الأربعاء) 16 نوفمبر القادم بالرياض، قبل توجه بعثة منتخبنا الوطني لدولة قطر للمشاركة في مباريات كأس العالم 2022.من جانب آخر، يضع المدرب رينارد اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها أولى المباريات الودية أمام منتخب مقدونيا بعد غد (السبت) عند الساعة (7:30) مساء على ملعب مدينة زايد الرياضية، إذ سيجري مدرب «الأخضر» مناورة رئيسية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء مقدونيا والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيلعب بها المباراة الودية المرتقبة.وكان «الأخضر» أجرى مراناً عصر أمس على ملعب «قصر الإمارات» ركز من خلاله المدرب رينارد على تطبيق بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء مقدونيا القادم.