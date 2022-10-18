تنتهي عقوبة إيقاف نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال محمد كنو الجمعة 28 من شهر أكتوبر الجاري، بحسب الخطاب الرسمي المرسل من الاتحاد السعودي لكرة القدم لنادي الهلال، وبذلك يحق للاعب المشاركة رسمياً مع «الأخضر» في كأس العالم 2022 بقطر، إذ سيستهل منتخبنا الوطني مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم (الثلاثاء) 22 من شهر نوفمبر القادم، وأمام بولندا يوم (السبت) 26 من الشهر ذاته، وضد المكسيك يوم (الأربعاء) 30 من الشهر نفسه، ومع الزعيم محلياً في مباراة الباطن يوم (الخميس) 15 ديسمبر القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ومن ثم في مواجهة «الديربي» أمام النصر يوم (الأحد) 25 من الشهر ذاته على مرسول بارك بالرياض ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.وكان كنو خضع لعقوبة الإيقاف 4 أشهر بدءاً من الأول من شهر مايو الماضي وحتى 28 من شهر أكتوبر الجاري، بقرار من غرفة فض المنازعات بعد شكوى نادي النصر ضده لتوقيعه عقداً مع النادي ثم التراجع عنه والتجديد مع الهلال، إلى جانب منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين، وألزمت الطرفين اللاعب وناديه الحالي بتسديد تعويض قدره 27 مليون ريال للنصر.إذ لم تنجح محاولات نادي الهلال في رفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب، إضافة لعقوبة منع النادي من تسجيل لاعبين لفترتين، بعد رفض مركز التحكيم الرياضي الاستئناف والاكتفاء بتأييد قرارات فض المنازعات مع تعديل الغرامة المفروضة على الهلال وكنو إلى 20 مليون ريال.من جانب آخر، انطلق معسكر «الأخضر» في أبوظبي أمس (الإثنين)، عقب وصوله مساء أمس، وسيبدأ المدرب رينارد في تنفيذ برنامجه التحضيري لمونديال قطر القادم بالتركيز على الجوانب اللياقية والفنية، وسيخوض «الصقور الخضر» 5 مباريات ودية دولية قبل بدء المونديال، 3 منها في شهر أكتوبر الجاري؛ الأولى أمام مقدونيا (السبت) 22 على ملعب مدينة زايد الرياضية عند الساعة (7:30) مساء، والثانية أمام ألبانيا (الأربعاء) 26 على استاد آل نهيان عند الساعة (7:30) مساء، والثالثة أمام هندوراس (الأحد) 30 من الشهر ذاته على استاد آل نهيان عند الساعة (7:30) مساء، ومباراتان في شهر نوفمبر القادم؛ الأولى أمام آيسلندا (الأحد) 6 على استاد محمد بن زايد عند الساعة (5:00) مساء، والثانية ضد بنما (الخميس) 10 على ملعب مدينة زايد الرياضية عند الساعة (5:00) مساء.يذكر أن المدرب رينارد ضم (32) لاعباً لمعسكر أبوظبي الحالي، هم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.