انفرد ريال مدريد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً 3-1 على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة، أمس (الأحد)، في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة.وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 25 نقطة في الصدارة، متفوقاً بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تلقى خسارته الأولى بالمسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد.وتقدم الريال بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35.وفي الشوط الثاني، قلص (البديل) فيران توريس الفارق، بتسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83، غير أن البرازيلي رودريغو قضى نهائياً على آمال الفريق الكتالوني في التعادل، عقب تسجيله هدف الريال الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عبر ركلة جزاء.وبهذا الانتصار، يزيح ريال مدريد برشلونة من الصدارة، بـ25 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22، في الوصافة.ويتفوق الريال في 5 مواجهات من بين آخر 6 مباريات كلاسيكو أمام برشلونة.