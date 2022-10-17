توقفت وبصورة مؤقتة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين فريقي ليدز يونايتد وضيفه آرسنال اللندني صاحب الصدارة، بعد وقت قصير من بدايتها بسبب انقطاع الكهرباء، أمس (الأحد).وتسبب انقطاع الكهرباء في مشكلات في أنظمة الاتصال بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد.وبعد 10 دقائق تحدث حكم المباراة مع مدربي الفريقين وطلب من لاعبي الفريقين العودة لغرف الملابس وسط صيحات الاستهجان من الجمهور. واستأنفت المباراة بعد استعادة التيار الكهربائي وتأكد الحكم من عمل تقنية الفيديو وتقنية خط المرمى، عقب نحو 40 دقيقة تأخير.