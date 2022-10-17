احتضن جناح شركة داركو العقارية في معرض ريستاتكس العقاري المقام في مركز المعارض والمؤتمرات بجدة، حفل تجديد رعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث قام الرئيس التنفيذي للنادي عبدالوهاب عابد، والرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني بتوقيع العقد، وسط حضور وسائل الإعلام وعدد كبير من المهتمين في القطاعين الرياضي والعقاري.واطلع الرئيس التنفيذي بالنادي على جناح الشركة في المعرض وتعرّف على المشاريع المميزة التي قامت بتنفيذها وحصلت «داركو» على إثرها أخيراً على جائزة أفضل مطور عقاري في المنطقة الغربية.وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد عبدالوهاب عابد، أن إستراتيجية مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي تقوم على بناء بيئة استثمارية جاذبة في النادي، من أهم مقوماتها هو تحقيق مستهدفات الشركات الراعية وتوطيد العلاقة معها بما يحقق مصالح الطرفين ويحافظ على استدامة هذه العلاقة، وتابع قائلاً: «حقيقة أن شركة داركو العقارية من الشركات الوطنية التي نعتز بالتعاون معها، وكان لهذا التعاون العديد من الثمار الإيجابية للنادي وللشركة، والتي نتطلع لتقدم أكبر في هذه العلاقة، كما أود أن أتقدم بالتهنئة لمجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها بمناسبة حصولها على جائزة أفضل مطور عقاري في المنطقة الغربية».من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني، بأن رعاية الشركة لنادي الاتحاد تأتي ضمن تفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية وأيضاً الاستفادة من الشعبية الجارفة والمكانة الرفيعة للنادي محلياً وقارياً في التعريف بأعمال وإنجازات الشركة، وأضاف «أود أن أشيد بالتعامل المميز والاحترافي الذي يتم داخل نادي الاتحاد والذي يشجّعنا كشركات راعية على الاستمرار في مجال الرعاية ويساعدنا بشكل كبير في تحقيق أهدافنا الموضوعة».