تختتم، مساء اليوم (الأحد)، لقاءات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي بإقامة 5 لقاءات مهمة، إذ يستضيف الاتحاد (ثالث الدوري) نظيره الوحدة (المركز 11) عند الساعة 8:30م، وفي ذات التوقيت يحل الاتفاق (ثامن الدوري) ضيفاً على التعاون (سادس الدوري)، كما يستضيف العدالة (المركز 13) فريق ضمك (سابع الدوري)، فيما يلتقي النصر (وصيف المتصدر) فريق الفيحاء (المركز 15) عند الساعة 5:45م، وفي التوقيت ذاته يستضيف الباطن (المركز 16) فريق أبها (المركز 12).في الجوهرة المشعة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام نظيره الوحدة بحثاً عن العودة لسلسلة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام ضمك ليحتل العميد المركز الثالث برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات وله من الأهداف 10 وعليه 2. فيما يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء بنشوة الفوز على الباطن في الجولة الماضية ليقفز فرسان مكة للمركز 11 برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل و4 خسائر وله من الأهداف 4 وعليه 8 أهداف.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض فريق التعاون لقاء صعباً أمام الاتفاق، إذ يطمح سكري القصيم للعودة للنتائج الإيجابية بعد خسارته في الجولة الماضية أمام أبها ليتراجع للمركز السادس برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة وله من الأهداف 10 وعليه 6 أهداف. فيما يطمح الاتفاق لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يذق طعم الخسارة في الجولات الثلاث الأخيرة ليحتل المركز الثامن برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 9 وعليه 5 أهداف.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق العدالة لقاءه أمام ضيفه ضمك بحثاً عن الانتصار الثاني له في الدوري والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل المركز 13 برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل و5 خسائر وله من الأهداف 4 وعليه 12 هدفاً. فيما يأمل فريق ضمك استغلال ظروف مستضيفه والعودة بالنقاط الثلاث وكسر سلسلة التعادلات في الجولتين الماضيتين ليحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة حصدها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 10 وعليه 7 أهداف.وعلى استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، يبحث فريق النصر عن فوزه السادس عندما يستضيف الفيحاء ومواصلة منافسته على صدارة الدوري، إذ يحتل العالمي مركز الوصافة برصيد 16 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادل وخسارة وله من الأهداف 14 وعليه 3 أهداف. فيما يأمل فريق الفيحاء تحقيق فوزه الأول في الدوري، إذ يحتل البرتقالي المركز 15 برصيد نقطتين فقط حصدها من تعادلين و5 خسائر وله من الأهداف 4 وعليه 12 هدفاً.وعلى ملعب نادي الباطن، يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الباطن لقاءه أمام ضيفه أبها بحثاً عن الانتصار الأول، إذ يحتل السماوي المركز 16 والأخير برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل و6 خسائر وله من الأهداف 2 وعليه 20 هدفاً. أما فريق أبها فإنه يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه القوي على التعاون في الجولة الماضية ليصل للمركز 12 برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل و4 خسائر وله من الأهداف 6 وعليه 14 هدفاً.