ظهرت في الأيام الماضية صورة مسرَّبة، لترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022؛ التي تم الإعلان عنها في 12 أغسطس الماضي.وتصدَّر الفرنسي كريم بنزيما، قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، بناءً على ما قدمه مع ريال مدريد الإسباني على مدار الموسم الماضي، حيث خاض 46 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 44 هدفاً وصنع 15 هدفاً.ومن المرجح بنسبة كبيرة تتويج بنزيما بالكرة الذهبية لموسم 2022، وقد كشفت تسريبات عن ذلك في وقت سابق؛ إذ نشرت مجلة Sports Illustrated الأمريكية، صورة مسربة لترتيب اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022 بعد اكتمال التصويت، وجاء كريم بنزيما في الصدارة بحصوله على 27 نقطة.وعلى عكس العام الماضي، يعتزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حضور حفل الكرة الذهبية 2022؛ بحسب ما أكدت صحيفة (لوباريزيان)، حيث تجمع اللاعبين صداقة منذ أن كانا سوياً في صفوف ريال مدريد.من جانبه، تطرق ساديو ماني للحديث عن سباق الكرة الذهبية في ظل المنافسة مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وآخرين، وقال لقناة (كنال+) الفرنسية: «كريم يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام». وأضاف: «لقد قضى بنزيما موسماً رائعاً مع ريال مدريد وفاز بدوري أبطال أوروبا، أعتقد أنه يستحق ذلك، أنا سعيد جدًا من أجله».واحتل بنزيما قائمة المرشحين التي ضمت 30 لاعباً؛ ومن بينهم رونالدو بالإضافة للسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، مع غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي.وجاء المهاجم السنغالي ساديو ماني ثانياً برصيد 16 نقطة، وتلاه النجم المصري محمد صلاح في المرتبة الثالثة بـ14 نقطة. واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد المركز الرابع (10 نقاط)، ومن ثم النجم البولندي ليفاندوفسكي (خامساً) بـ9 نقاط، والفرنسي مبابي (سادساً) بـ 6 نقاط. وجاء كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز السابع (3 نقاط)، وتلاه الكرواتي مودريتش، نجم ريال مدريد، بنقطتين، متساوياً مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.واحتل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، المرتبة العاشرة برصيد نقطة واحدة، فيما خرج كريستيانو رونالدو، الفائز بالجائزة 5 مرات، من قائمة الـ10 الأوائل، بوجوده في المركز الـ11.يذكر أن حفل الكرة الذهبية 2022 سيقام الإثنين 17 أكتوبر القادم، على مسرح «دو شاتليه» الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، وفقاً لما كشفت عنه مجلة «فرانس فوتبول» في وقت سابق.