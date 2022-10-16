في افتتاحية لقاءات الجولة الثامنة لدوري يلو للدرجة الأولى، يلتقي مساء اليوم (الأحد) فريق الأهلي (رابع الدوري) بنظيره فريق الرياض (عاشر الدوري) وذلك عند الساعة 8:30م على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد فوزه الصعب على نجران في الجولة الماضية بهدفين لهدف ليصعد للمركز الرابع برصيد 12 نقطة حصدها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 8 وعليه 5 أهداف. ويسعى الراقي لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على مراكز المقدمة، لا سيما بعد اكتمال عناصره الفنية بتواجد الرباعي الأجنبي باستوس وهشام فايق ورياض بودبوز والمهاجم لويس غرابان، وكذلك بتواجد النجوم المحليين يتقدمهم الثنائي الدولي الحارس محمد الربيعي والمهاجم هيثم عسيري.أما فريق الرياض، فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث للمنافسة على مراكز المقدمة، ورغم البداية المتعثرة بالخسارة في الجولات الثلاث الأولى، إلا أن لاعبي «مدرسة الوسطى» تمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية في الجولات الأربع الماضية ليقفز الفريق للمركز العاشر برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و3 خسائر وله من الأهداف 8 وعليه 10 أهداف. ويبرز في الفريق الحارس ايمانويل نوفو والقائد عبدالإله الخيبري والمهاجم نيكولا ستويليكوفيتش.