عُرفت قرى العباس الواقعة في جبال منطقة الباحة بالاهتمام بفئة الشباب ورعايتهم وتنظيم عدد من البرامج الرياضية والثقافية والفنية بهدف استغلال أوقات الشباب بما ينفعهم بمشاركة فئات المجتمع بكافة أطيافهم، وفي مقدمتهم معرف قرى العباس أحمد بن إبراهيم بن رداد.

وبعد أن اختتمت عدد من البطولات الرياضية لكرة القدم والطائرة وتنس الطاولة في منطقة الباحة تعود إلى محافظة جدة لتنطلق أمس الأول بطولة «كلنا وطن» لأبناء القرية وبحضور معرفها أحمد إبراهيم بن رداد، ودعم ورعاية محمد صمان، وحضور عدد من الشخصيات الرياضية والنقاد الرياضيين في محافظة جدة، وعدد من أبناء منطقة الباحة، وبمشاركة 6 فرق رياضية وتستمر نحو شهر كامل بنظام الدوري.

اللاعب المخضرم وأحد منظمي البطولة محمد حمدان أوضح لـ«عكاظ» أن هذه البطولات تكمن أهميتها في جمع أبناء القرية في مكان واحد واستغلال أوقاتهم بما ينفعهم في أبدانهم وأذهانهم، وأن جميع أولياء الأمور يدعمون هذه الأفكار البناءة، كاشفاً أنها مستمرة على مدار العام وتستهدف وجود الشباب في المناطق والمحافظات.

فيما أشاد الدكتور عبدالله شخص بفكرة المسابقات الرياضية والثقافية التي تحقق جملة من الأهداف السامية التي من شأنها غرس قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة، إضافة إلى تحقيق القيم الدينية والاجتماعية، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «وأن لبدنك عليك حقا».