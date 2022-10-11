قفز النصر لمركز الوصافة، بعد فوزه القوي على ضيفه العدالة برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بالرياض، فيما تعادل ضمك مع ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما. وفي بريدة، قلب أبها تأخره أمام مستضيفه التعاون لفوز بـ3 أهداف لهدف. وفي المجمعة، سحق الاتفاق مستضيفه الفيحاء بثلاثية دون مقابل. وفي قمة الشرقية تجاوز الفتح مستضيفه الخليج بهدف دون مقابل. وجاءت هذه اللقاءات ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، أدرك ضمك التعادل مع ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما. تقدم الاتحاد أولاً عن طريق عبدالرزاق حمدالله (د:45+1)، وفي الشوط الثاني عادل لضمك محترفه برونو دوارتي (د:67). وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد التعادل الثالث ويصل للنقطة الـ15 في المركز الثالث، كما حقق ضمك تعادله الثالث أيضاً ووصل للنقطة الـ12 في المركز السابع.وفي بريدة، ألحق أبها الخسارة الأولى بمستضيفه التعاون، بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدف. تقدم التعاون أولاً عن طريق ليندر تاوامبا (د:44)، ومن ثم أحرز أبها 3 أهداف عن طريق زكريا سامي (د:57)، وفيليبي كايسيدو (د:71)، وسعد السلولي (د:90+10). وبهذه النتيجة يحقق أبها فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة ويقفز للمركز الـ12، فيما تلقى التعاون الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس.وفي المجمعة، تفوق الاتفاق على مستضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق فيتينهو (د:26)، ونعيم سليتي (د:30)، وعبدالله السالم (د:82). وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الثاني ويصل للنقطة التاسعة ويحتل المركز الثامن، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند نقطتين في المركزالـ15.وفي الرياض، انتصر النصر على ضيفه العدالة برباعية مقابل هدف. وجاءت أهداف النصر عن طريق أيمن يحيى (هدفين د:22، 26)، وفينسنت أبوبكر (د:28)، وتاليسكا (د:78). فيما جاء هدف العدالة عن طريق كريستوفر غوانزاليس من ركلة جزاء (د:87). وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الخامس ويصل للنقطة الـ16 في المركز الثاني، فيما تلقى العدالة الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ13.وفي الدمام، حقق الفتح فوزاً قاتلاً على مستضيفه الخليج بهدفين لهدف. تقدم الفتح أولاً عن طريق فراس البريكان (د:15)، وعادل للخليج سوكول تسيكاليشي من ركلة جزاء (د:90+2). وأحرز مروان سعدان الهدف الثاني للفتح (د:90+11)، وشهد اللقاء ضياع ركلة جزاء للفتح سددها كريستيان كويفا وتصدى لها الحارس فريدريك (د:87). وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الثالث ويصل للنقطة التاسعة في المركز التاسع، فيما تلقى الخليج الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ14.