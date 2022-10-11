قلب الأهلي تأخره أمام ضيفه نجران لفوز مهم بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما خسر جدة لقاءه أمام مستضيفه العين بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري يلو للدرجة الأولى.في «الجوهرة المشعة» حقق الأهلي ثلاث نقاط مهمة بفوزه على نجران بهدفين لهدف، وجاء هدف نجران عن طريق محترفه جواو فيتور (د:45)، وفي الشوط الثاني أحرز عبدالله المقرن مهاجم الأهلي هدفين لفريقه من ركلتي جزاء (د:54، 90)، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الثالث ويصل للنقطة 12 ويقفز للمركز الرابع، فيما تلقى نجران الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 3 في المركز 18 (الأخير).وفي الباحة، تعثر جدة بالخسارة من مستضيفه العين بهدفين لهدف، وجاء هدفا العين عن طريق علاء مرزوقي (د:5)، وعبدالرحمن الحارثي (د:89)، فيما جاء هدف جدة عن طريق محترفه عثمان مالوم (د:72)، وبهذه النتيجة يحقق العين فوزه الأول ويصل للنقطة الخامسة في المركز الـ15، فيما تلقى جدة الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز العاشر.