تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مساء اليوم (الإثنين) الساعة 8:30، لمتابعة ديربي الرياض الذي يجمع المتصدر الشباب بنظيره الهلال (خامس الدوري). وفي التوقيت ذاته، يستضيف الوحدة (المركز 12) نظيره الباطن (المركز 16 والأخير). وفي بريدة يحل الطائي (سادس الدوري) ضيفاً ثقيلاً على الرائد (ثامن الدوري) عند الساعة 6:15، وتأتي هذه اللقاءات ضمن لقاءات الجولة السابعة لدوري روشن السعودي.فعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام جاره الهلال بحثاً عن مواصلة تألقه ونتائجه المميزة باعتلائه صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها من 6 انتصارات متتالية، وله من الأهداف 15 وعليه هدف وحيد، ويعد الليث الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة إلى الآن. أما الهلال، فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن تعثر في آخر جولتين بالخسارة من أمام التعاون، ومن ثم التعادل مع الاتفاق ليتراجع للمركز الخامس برصيد 13 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 9 وعليه هدفان، ويعاني الزعيم من الغيابات بسبب الإصابات، وفي مقدمتهم الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري، فيما شهد الفريق عودة بعض نجومه أمثال الكوري الجنوبي هيون سو وصالح الشهري وعبدالإله المالكي.وفي مكة المكرمة، يأمل فريق الوحدة في استغلال ظروف ضيفه الباطن لانتزاع النقاط الثلاث والهروب من مراكز القاع، إذ يحتل الفرسان المركز 12 برصيد 4 نقاط، حصدها من انتصار وتعادل و4 خسائر، وله من الأهداف 2 وعليه 8 أهداف. أما الباطن، فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن تمكن من حصد النقطة الأولى له في الدوري، وذلك بالتعادل مع ضمك بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية، ويطمح السماوي لمواصلة انتفاضته وتحقيق انتصاره الأول، إذ يحتل المركز 16 والأخير برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل و5 خسائر وله من الأهداف 2 وعليه 18 هدفاً.وفي بريدة، يخوض فريق الرائد لقاء صعباً أمام ضيفه الطائي ويطمح رائد التحدي للعودة لسلسلة الانتصارات بعد تعثره بالخسارة في الجولة الماضية من أمام المتصدر الشباب، ويحتل الرائد المركز الثامن برصيد 9 نقاط، أما الطائي، فإنه يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد انتصاره في الجولة الماضية على الخليج بهاتريك نجمه وقائده نوليدج موسونا، ويحتل فارس الشمال المركز السادس برصيد 12 نقطة.