ستكون الآمال معلقة على رباعي نجوم فريقي الهلال والشباب مساء اليوم ضمن قمة الجولة الـ7 من دوري روشن، حيث ستراقب جماهير الناديين «الزعيم والليث» الرباعي الهداف من فريقيهما، وهما هدافا الدوري حتى اللحظة، مهاجم الشباب البرازيلي كارلوس جونيور صاحب 27 عاماً، والذي يملك 4 أهداف، متربعاً على سلم الترتيب، فيما يحل زميله الأرجنتيني كريستيان جوانكا في المركز الخامس برصيد 3 أهداف أحرزها هذا الموسم وحتى اللحظة.وعلى صعيد نجمي الهلال المهاجمين الهدافين النيجيري أوديون إيغالو صاحب 33 عاماً، الذي حصد جائزة هداف الموسم الماضي، والقادم من نادي الشباب برصيد 3 أهداف مثله مثل زميله المالي اللاعب موسى ماريغا صاحب 31 عاماً والذي يملك 3 أهداف.فمن يرجح كفة فريقه بالفوز ويهدي جماهيره العلامة الكاملة، هل يسجل الرباعي أم يخفقون، وهل يزور إيغالو شباك فريقه السابق الشباب مرة أخرى، أم سيقف مدافعو الليث في وجه الهداف الكبير.