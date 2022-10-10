تنتظر الجماهير الهلالية من المدير الفني لفريقها الأول لكرة القدم رامون دياز صحوة «الزعيم» مساء اليوم (الإثنين)، عندما يواجه نظيره فريق الشباب الذي يقوده الإسباني فيسنتي مورينو صاحب 48 عاماً، الذي يسير بثبات ونجاح تام من خلال المواجهات الست التي خاضها بدوري روشن حتى اللحظة، مما جعله يتربع على صدارة سلم الترتيب بدون أي خسارة حتى اللحظة.فيما يدخل دياز صاحب 63 عاماً المواجهة وهو بالمركز الخامس برصيد 13 نقطة محققاً 4 انتصارات وخسر وتعادل في مباراة واحدة، والذي شنت عليه الجماهير الهلالية هجوماً بسبب تدني مستوى الفريق ونتائجه خلال الجولات الماضية.وستكون المواجهة بين المدربين بمدرستين مختلفتين ما بين «أوروبا + أمريكا الجنوبية» بنكهة سعودية ضمن دوري روشن للمحترفين.هل ينجح دياز في قلب الطاولة ومصالحة مدرج «القوة الزرقاء» أم سيواصل مورينو سلسلة الانتصارات ويطيح بالهلال مثلما فعل بالجولات الست الماضية.