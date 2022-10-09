ينهي مدربا الهلال والشباب دياز ومورينو، مخططاتهما الفنية لمواجهة الديربي غدًا (الإثنين) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مدربا الفريقين مناورتين كرويتين سيعتمدان خلالهما النهج الفني الذي سيلعبان به المباراة والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها لقاء الديربي. وتشهد تدريبات الفريقين روحًا معنوية عالية من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.في الجانب الهلالي، يطمح المدرب دياز إلى عودة فريقه للانتصارات بعد التعثر بالخسارة من أمام التعاون 2/‏1، والتعادل السلبي مع الاتفاق، وفقدان 5 نقاط جعلته يتراجع للمركز الخامس في سلم ترتيب فرق الدوري برصيد (13) نقطة. في المقابل، يسعى المدرب الشبابي مورينو لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط والانفراد بصدارة الدوري، إذ يعيش الليوث حالة استقرار فنية في ظل اكتمال صفوف الفريق الكروي، وتربعه على الصدارة بالعلامة الكاملة (18) نقطة من 6 مباريات خاضها في الدوري.أخيرا، تعتبر مواجهة الديربي التي ستجمع الهلال والشباب الأولى للأرجنتيني دياز ضد الإسباني مورينو، فمن سيقود فريقه للظفر بنقاط المباراة المرتقبة؟موقف الفريقين بالدوري:الشباب فيالصدارة بـ(18) نقطةالهلال في المركز الخامس بـ(13) نقطة