ثلاثة أسباب وقفت خلف هزائم فريق الوحدة الأربع، أمام الهلال والنصر والرائد وأخيرًا التعاون، وكانت تلازمه في كل مواجهة، وهي الأخطاء الدفاعية، إذ لا يزال خط الدفاع مهلهلًا ويرتكب الأخطاء في كل مواجهة، وسوء تنظيم الخطوط داخل أرضية الملعب، وعدم انسجام اللاعبين في اللعب الجماعي. هذه الأسباب -آنفة الذكر- ستكون محور اجتماع الجهازين الفني والإداري بنادي الوحدة مساء اليوم (الأحد) مع اللاعبين قبل مواجهة الباطن يوم غدٍ بمكة ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيحاول «فرسان مكة» معالجة هذه الأخطاء وتحقيق انتصار قبل توقف الدوري يريح أعصاب الجماهير الغاضبة من نتائج فريقها في الجولات الأخيرة.