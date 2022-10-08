أكد العضو الذهبي بالنادي الأهلي عبد الله السيد أن النادي يمر بمرحلة انتقالية تتطلب من كل الأهلاويين الدعم والمساندة من أجل إعادته إلى وضعه الطبيعي، مشيرا في سياق حديثه لـ«عكاظ» إلى أن «الإدارة المكلفة من وزارة الرياضة برئاسة وليد عبدالرزاق معاذ أبلت بلاء حسناً في محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه، ونجحت إلى حد كبير في عملها على مستوى النادي، لكن نتطلع مع الاستقرار الى تجاوز بعض الصعوبات في فريق القدم الذي رغم عامل الوقت إلا أن الإدارة نجحت في التعاقد مع المدرب الكبير موسيماني، إضافة الى بعض اللاعبين الأجانب والمحليين، ونطمع في الشتوية في الاستعانة بلاعبين وفق الاحتياجات التي سيحددها المدرب».وأبان السيد أن دعمه ووقوفه مع الإدارة الحالية واجب يفرضه واجب الانتماء، موضحا «ما يهمنا اليوم هو إعادة فريق القدم، وهذا لن يتأتى إلا بضرورة تغليب مصلحة الكيان، وهذا ما لمسته من كل الأهلاويين بقيادة المدرج الأهلاوي الذي يعد مضرب مثل في العشق والانتماء».وأيَّد السيد حديث الأمير تركي محمد العبدالله الفيصل لـ«عكاظ» أمس (الجمعة)، الذي قال فيه «لا يمكن أن نمنع أحداً من الترشح لرئاسة الأهلي⁩ طالما النظام يسمح، لكن أنا شخصياً ومعي الجمهور نذهب إلى التمديد للإدارة الحالية 4 سنوات، لأنها الأنسب للمرحلة وتستحق منا العمل على دعم استمرارها».وبيَّن أن ما قاله الأمير عين العقل وأن تأييده له طبيعي كون الأمر مرتبط بالأهلي الذي مصلحته فوق كل اعتبار، مشددا على ضرورة استمرار الجمهور في دعمه وأن يسود الحب والتكاتف من أجل مصلحة النادي الأهلي.