يدرس مدافع فريق الوحدة الشاب نور الرشيدي، بنود عقدين مقدمين من نادي التعاون وناديه الحالي. وبحسب مصادر «عكاظ» سيحسم اللاعب أمر بقائه مع الوحدة أو الانتقال إلى التعاون خلال الساعات الـ48 القادمة.وكشفت المصادر ذاتها أن فرصة البقاء والرحيل في الوقت الحاضر متساوية، خصوصاً أن اللاعب دخل الفترة «الحرة» منذ ثلاثة أشهر وتبقى على نهاية عقده مع الوحدة ثلاثة أشهر.من جهة أخرى، أكدت الفحوصات الطبية للاعب حمد الجيزاني شفاءه من الإصابة التي لحقت به أخيراً، وأبعدته عن الجولتين الماضيتين، وسيشارك في مواجهة الليلة أمام التعاون في القصيم ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وقد طلب المدير الفني اكرابوفيتش من اللاعبين تنفيذ الأدوار الفنية داخل الملعب على الوجه المطلوب، وتقديم الأداء الجماعي، والحذر من ارتكاب الأخطاء، والتركيز على اغتنام فرص التسجيل من أجل الخروج بنقاط المباراة.