أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي فوز ملف «تروجينا 2029» باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 التي عقدت في كمبوديا، إذ نال الملف الترويجي لاستضافة الدورة استحسان أعضاء المجلس لشموليته في تطوير الرياضة الآسيوية عموماً والسعودية خصوصاً في ظل رؤية 2030.من جانبه، قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد إعلان فوز «تروجينا 2029» بالاستضافة لأول مرة في تاريخ الرياضات السعودية: «تقديم تروجينا ملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لم يكن ليتحقق لولا الرعاية والدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد». مضيفاً: «طموحنا أن تلبي وتتجاوز دورة الألعاب الشتوية أعلى المعايير الفنية وتخلق تجربة مستقبلية فريدة من نوعها ومبتكرة ومستدامة للرياضيين والمشجعين على حد سواء»، مقدماً شكره وامتنانه لأسرة المجلس الأولمبي الآسيوي على ثقتها في السعودية التي تضمن استضافتنا لمحافل رياضية ذات طابع دولي وعالمي»، مشدداً على أن الرياضة تعد إحدى أهم ركائز رؤية 2030، التي يُطمح من خلالها لتطورات مميزة على الصعيد الرياضي في المملكة.وأضاف: «نعمل على تعزيز وتشجيع الرياضة المجتمعية في مختلف الرياضات للمساهمة في تكوين مجتمع رياضي وصحي، كما نطمح لتعزيز دور المرأة على الصعيد الرياضي من خلال الرياضة».وشارك في تقديم الملف نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، ورئيس قطاع الرياضة في نيوم باترسون، واللاعب فايق عابدي، ولاعبة المنتخب السعودي لهوكي الجليد سديم التهامي.