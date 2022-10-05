يشهد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بمدينة أبها عند الساعة الـ6:30 من مساء بعد غد (الجمعة) مباراة فريقي «النصر وأبها»، وذلك في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، فيما من المؤكد أن تزحف جماهير غفيرة لمتابعة اللقاء، خصوصاً أن «النصر»، أحد طرفيه نظير ما يمتلكه العالمي من قاعدة جماهيرية عريضة وكبيرة في عسير ومناطق مجاورة.وتوقع عبدالرحمن الشهري، وإبراهيم وعوض القحطاني، وعبدالله السرحاني، أن الفوز سيكون وبنسبة كبيرة للنصر في ظل المستويات الفنية المتواضعة التي قدّمها أبها خلال جولاته السابقة، حيث لا يملك في رصيده إلا 4 نقاط من 5 مباريات، وجاءت من فوز وتعادل و3 وخسائر.وقالوا: «ستكون المؤازرة والدعم والتشجيع لصالح النصر وبنسبة 99% وهذا ما سيحدث، وملعب المحالة يشهد كيف تكون الجماهير في مدرجات الملعب إذا حضرت الأندية الجماهيرية».وأضافوا: «إن أراد أبها التعادل، فعلى لاعبي زعيم الجنوب استغلال نقاط الضعف في صفوف النصر، إن وُجدت، وستكون المباراة سهلة أمام العالمي إلا إذا حصلت مفاجآت، حيث عالم كرة القدم مليء بالمفاجآت».وتساءلوا: «هل سيعمّق» النصر «جراح» أبها «في لقاء المحالة على ملعبه وأمام جمهوره؟».