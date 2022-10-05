تختتم، مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة من دوري يلو للدرجة الأولى، بمباراة ديربي بين فريقي جدة والأهلي، عند الساعة 8:15م على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وقاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حصته التدريبية الثانية مع الأهلي مساء أمس الثلاثاء، استعداداً لظهوره الرسمي الأول الليلة، عندما يحل فريق القلعة الخضراء ضيفاً على نظيره فريق جدة الملقب بفريق «البحارة».وكان المدرب الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، قد وصل إلى مطار جدة، صباح الإثنين، بعد توقيعه عقداً لمدة موسمين مع الأهلي لقيادة الفريق الكروي الأول، في تجربة وصفها موسيماني بأنها «المشروع الصحيح» لإيقاظ العملاق النائم وإعادته مجدداً إلى مكانه الطبيعي في دوري المحترفين.ويغيب فريق الأهلي عن دوري المحترفين، للمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ عام 1937، إثر هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى «يلو»، بعد موسم كارثي مخيب لآمال عاشقيه احتل فيه الفريق الكبير المركز 15 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.وكان الأهلي قد أعلن الأسبوع الماضي، عن التعاقد مع بيتسو موسيماني، لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد أن أقالت إدارة الرئيس الجديد وليد معاذ، المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي، الشهر الماضي، بسبب سوء نتائجه مع الفريق في أول جولتين من دوري يلو. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي السابق قد جدد الثقة في الأوروجوياني سيبولدي، على الرغم من هبوطه مع الفريق.وقاد الجنوب إفريقي موسيماني قبل مجيئه للأهلي نادي صن داونز الجنوب إفريقي وفاز معه بلقب الدوري عدة مرات، بالإضافة للقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 والسوبر الإفريقي عام 2017، كما تولى في عام 2020 تدريب الأهلي المصري ونجح في التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و2021، وحصل على جائزة أفضل مدرب إفريقي عام 2016م.ويقود موسيماني طموحات الأهلاويين في العودة لدوري المحترفين بعد هبوطه في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.ويحتل الأهلي المركز السابع في الدوري برصيد 8 نقاط بعد 5 جولات، فيما يحتل نادي جدة المركز الثامن بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، من خلال انتصارين وتعادلين وخسارة.ويقود طاقم تحكيم مباراة جدة والأهلي، حكم الساحة: عبد الصمد بكري، ومساعداه: علي عجيبي، عبد الله الشهري، وحكم رابع: حسن الحبيب، وحكم فيديو: رائد الزهراني، ومساعد حكم فيديو: أحمد ودعاني.وفي المباريات الأخرى في ختام الجولة السادسة اليوم، يواجه الخلود نظيره الساحل، ويستضيف العروبة فريق الفيصلي.