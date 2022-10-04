من المنتظر أن يعلن مدرب المنتخب السعودي رينارد الأسبوع القادم قائمة اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر القادم في أبوظبي ضمن البرنامج الإعدادي لكأس العالم في قطر 2022. ويسعى رينارد للاستقرار على الأسماء الفنية التي سيتم اختيارها للمعسكر القادم، الذي سيعتمد من خلاله الأسلوب الفني والعناصر التي ستتواجد معه في مونديال قطر القادم، إذ سيخوض «الأخضر» 6 مباريات ودية دولية قبل بدء المونديال، 3 منها في شهر أكتوبر الجاري؛ الأولى أمام مقدونيا السبت 22، والثانية أمام ألبانيا الأربعاء 26، والثالثة أمام هندوراس الأحد 30 من الشهر ذاته. وستقام المباريات على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي، والمباريات الثلاث الأخرى في شهر نوفمبر القادم أمام آيسلندا الأحد 6 نوفمبر، والثانية ضد بنما الخميس 10 نوفمبر، ويختتم ودياته بلقاء كرواتيا الأربعاء 16 نوفمبر، وستقام المباريات على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.يذكر أن مجموعة منتخبنا الوطني في المونديال تضم منتخبات الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.