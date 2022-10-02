تختتم مساء اليوم (الأحد)، لقاءات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 4 مواجهات مثيرة، إذ يستضيف النصر (رابع الدوري) نظيره الاتحاد (ثالث الدوري) في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي ذات التوقيت يواجه الفتح (المركز 11) فريق أبها (عاشر الدوري)، فيما يحل متصدر الدوري الشباب ضيفاً على الفيحاء (المركز 13) عند الساعة 6:20، وفي ذات التوقيت يستضيف الهلال (وصيف المتصدر) نظيره التعاون (سادس الدوري). فعلى استاد مرسول بارك بالرياض، تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة الكلاسيكو المنتظر الذي يجمع النصر بنظيره الاتحاد، إذ يبحث كل منهما عن فوزه الرابع ومطاردة المتصدر الشباب ووصيفه الهلال. ويدخل صاحب الأرض والجمهور فريق النصر هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وخسارة، وله من الأهداف 7 وعليه هدفان، ويبرز في النصر حارسه دايفيد اوسيينا والبرازيليان جوستافو وتاليسكا.فيما يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء لمواصلة سجله المميز منذ انطلاقة الدوري، إذ لم تتلق شباكه أي هدف ولم يتعرض للخسارة ويحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، وله من الأهداف 6، ويبرز في الفريق الثلاثي البرازيلي مارسيلو غروهي وكورنادو ورومارينهو، إضافة للثلاثي العربي أحمد حجازي وطارق حامد والمهاجم عبدالرزاق حمدالله. وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام الفيحاء بحثاً عن مواصلة انطلاقته الأكثر من رائعة، إذ يتصدر الليث جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، وأحرز هجومه 12 هدفاً وبشباك نظيفة، أما فريق الفيحاء فإنه يسعى للخروج من النتائج السلبية، إذ يحتل البرتقالي المركز الثالث عشر برصيد نقطتين فقط حصدهما من تعادلين وخسارتين ولم يذق طعم الفوز إلى الآن وله من الأهداف 2 وعليه 5 أهداف.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض الهلال اختباراً حقيقياً عندما يواجه نظيره التعاون، ويبحث الزعيم عن العلامة الكاملة من النقاط مع المحافظة على نظافة شباكه، إذ يحتل الوصافة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات ولم يتعادل أو يخسر، وأحرز هجومه 8 أهداف كثاني أقوى خط هجوم في الدوري، أما فريق التعاون فإنه يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يتعرض للخسارة إلى الآن ويحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين وله من الأهداف 5 وعليه هدفان.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يسعى صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح لكسر حاجز النقطة بينه وبين ضيفه أبها لتجاوزه في جدول الترتيب، ويحتل النموذجي المركز 11 برصيد 3 نقاط حصدها من انتصار وحيد و3 خسائر، وله من الأهداف 5 وعليه 4 أهداف، أما فريق أبها فإنه يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية، إذ يحتل زعيم الجنوب المركز العاشر برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارتين وله من الأهداف 3 وعليه 7 أهداف.