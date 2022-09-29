يضع مدربا النصر والاتحاد الفرنسي غارسيا والبرتغالي سانتو اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة «الكلاسيكو» التي ستجمع الفريقين بعد غد (السبت) على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مدربا الفريقين مناورة كروية لتحديد النهج الفني المناسب للمباراة المرتقبة بعد انضمام اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريقين اليوم (الخميس)، بعد فراغهم من المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم خلال فترة توقف الدوريات العالمية بسبب «الفيفا».وسيحيط مدربا العالمي والعميد التحضيرات الفنية لمواجهة «الكلاسيكو» بالسرية التامة، بهدف تركيز اللاعبين على تطبيق المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي كلا المدربين تنفيذها في المباراة القادمة.