ينضم اللاعبون الدوليون لتدريبات النصر والاتحاد غداً (الخميس)، بعد فراغهم من المشاركات الدولية، وذلك استعداداً لمواجهة «الكلاسيكو» التي ستجمع الفريقين (السبت) القادم على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.وسيجري مدربا الفريقين الفرنسي غارسيا والبرتغالي سانتو مناورة كروية سيعمدان من خلالها للاستقرار على الأسلوب الفني والعناصر الأساسية التي سيخوضان بها اللقاء .وفضّل مدربا العالمي والعميد عدم خوض أية لقاءات ودية خلال فترة توقف المنافسات المحلية بسبب أيام «الفيفا»، وحرصاً على معالجة السلبيات الفنية في خطوط الفريقين في الجولات الأربع الماضية في الدوري.ويطمح المدربان في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المشوار والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.ويحتل العميد المركز الثالث برصيد (10) نقاط، والنصر يقع في المركز الرابع بـ(9) نقاط.