يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في إسبانيا بمواجهة نظيره منتخب أمريكا مساء اليوم (الثلاثاء) عند تمام الساعة التاسعة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم قطر 2022.ويعد لقاء الليلة اختباراً حقيقياً لنجوم الأخضر السعودي ومدى الاستفادة من المعسكر الحالي لاسيما بعد أن زج المدرب الفرنسي ايرفي رينارد بعدد من الأسماء الجديدة أمثال رياض شراحيلي وهارون كمارا ونواف العابد العائد بعد انقطاع طويل عن تمثيل الأخضر السعودي. ويعاني منتخبنا الوطني من غيابات بعض الأسماء البارزة يأتي في مقدمتها القائد سلمان الفرج، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، والحارس محمد العويس للإصابات.فيما يدخل منتخب أمريكا هذا اللقاء لاستعادة الثقة بعد الخسارة من المنتخب الياباني بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في ألمانيا. ويبرز في المنتخب الأمريكي عدد من الأسماء يأتي في مقدمتهم حارس آرسنال مات تيرنر، وكذلك سرجينيو ديست لاعب ميلان، وويستون ماكيني لاعب يوفنتوس، فيما يغيب اللاعب ريجي كانون الظهير الأيمن للإصابة.ويعد هذا اللقاء هو السابع بين المنتخبين، إذ سبق وأن التقيا في 6 مواجهات؛ اثنتين منها في كأس القارات و4 لقاءات ودية، وتمكن منتخبنا الوطني من الفوز في لقاءين فيما خسر في 3 لقاءات وتعادلا في لقاء، وأحرز هجوم الأخضر 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.