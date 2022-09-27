يخضع مهاجم فريق الاتحاد البرازيلي روما غداً (الأربعاء) إلى اختبارات لياقية ستحدد مدى إمكانية مشاركته في مواجهة النصر (الأحد) القادم، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب مصادر «عكاظ» التي رجّحت صعوبة مشاركته من بداية اللقاء المرتقب، وربما يستفيد منه المدرب في الشوط الثاني، على حسب نتائج الاختبارات اللياقية التي سيخضع لها اللاعب. هذا ولم يشارك اللاعب هيلدر كوستا في المناورة الكروية واكتفى بالجري مع مدرب اللياقة بعد إصابته في العضلة الخلفية في لقاء الخليج الماضي، وسوف تتحدد مشاركته في مواجهة النصر خلال الأيام القادمة.ومنح المدرب نونو سانتوس أمس (الإثنين) اللاعبين إجازة على أن يعودوا للتمارين اليوم (الثلاثاء) للاستعداد الفعلي لمواجهة الكلاسيكو القادمة.وصرفت الإدارة الاتحادية مكافأة الفوز على الخليج في الجولة الماضية في إطار تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات في الدوري.