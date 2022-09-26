ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية للمباراة الودية الثانية أمام منتخب أمريكا غداً (الثلاثاء) عند الساعة 9:00 مساء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، في ختام المعسكر الحالي بمدينة أليكانتي الإسبانية، في إطار التجهيزات لكأس العالم 2022.إذ سيجري مناورة كروية مساء اليوم (الإثنين) في الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب منتجع «لافينكا»، سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء أمريكا الودي في ختام معسكر «أليكانتي» الحالي.من جانب آخر، سيخوض «الأخضر» 6 مباريات ودية دولية قبل انطلاق المونديال؛ 3 منها في شهر أكتوبر القادم؛ الأولى أمام مقدونيا يوم 22، والثانية أمام ألبانيا يوم 26، والثالثة أمام هندوراس يوم 30، وستقام المباريات على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي، والمباريات الثلاث الأخرى في شهر نوفمبر القادم أمام آيسلندا (الأحد) 6 نوفمبر، والثانية ضد بنما (الخميس) 10 نوفمبر، ويختتم ودياته بلقاء كرواتيا (الأربعاء) 16 نوفمبر، وستقام المباريات على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.