صدم الوحداويون باعتذار نادي الاتحاد عن إجراء لقاء ودي مساء أمس (الأحد)، وجاء الاعتذار الاتحادي قبل موعد المباراة بـ(48) ساعة، وحاول الجهاز الإداري للفريق الوحداوي إيجاد فريق بديل لخوض لقاء ودي خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي للمحترفين بسبب أيام «الفيفا»، إلا أن الأندية التي تمت مخاطبتها اعتذرت بسبب ارتباطاتها المسبقة، ولم يتمكن الوحداويون من الحصول على موافقة ناد لإجراء لقاء ودي من أجل تصحيح بعض الأخطاء التي صاحبت الفريق الكروي في مبارياته السابقة في الدوري، وقبل مواجهة الاتفاق يوم (السبت) القادم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن الجولة الخامسة في الدوري.من جانبه، أكد لـ«عكاظ» مصدر وحداوي، أن الفريق سيلعب مناورة كروية بين العناصر الأساسية والرديف عقب تعذر خوض لقاء ودي.