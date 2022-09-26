أعلنت إدارة النادي الأهلي، فجر أمس (الأحد)، التعاقد رسمياً مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي سيقود الفريق الكروي الأول في دوري الدرجة الأولى الموسم الحالي.وجاءت خطوة التعاقد مع المدرب موسيماني من قبل الإدارة الأهلاوية بهدف العمل على عودة الفريق الكروي لدوري روشن السعودي للمحترفين الموسم القادم.ويعتبر المدرب موسيماني من أصحاب السجل البطولي الجميل، إذ تولى تدريب منتخب جنوب أفريقيا بين عامي 2010 و2012 إلى جانب فريق صانداونز الجنوب الأفريقي من 2012 - 2020، ونجح في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا.أما أهم محطاته التدريبية، فريق الأهلي المصري من عام 2020 حتى منتصف 2022، واستطاع قيادته لتحقيق لقب أبطال أفريقيا مرتين، كما حصد معه المركز الثالث في مونديال أندية العالم بالإمارات.موسيماني حقق 14 لقباً مع صانداونز الجنوب الأفريقي والأهلي المصري، وحصد جائزة أفضل مدرب في أفريقيا.يذكر أن الأهلي، الذي سيقوده موسيماني، يوجد بالمركز السابع برصيد 8 نقاط بعد 5 جولات مضت من مباريات دوري الدرجة الأولى.