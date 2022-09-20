يجري مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد مناورة كروية رئيسية اليوم (الثلاثاء) على ملعب منتجع «لافينكا»، سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي الأول أمام منتخب الإكوادور يوم الجمعة القادم، عند الساعة (9:00) مساء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.ويسعى المدرب رينارد للاستفادة من معسكر أليكانتي من خلال خلق المزيد من الانسجام وتنفيذ اللاعبين للنهج الفني المطلوب، وذلك في إطار التجهيز لكأس العالم.وشهدت الحصة التدريبية، التي جرت أمس على ملعب منتجع «لافينكا»، تطبيق المدرب رينارد بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها خلال مباريات معسكر أليكانتي الحالي.ومن المتوقع أن تشهد مباراة الإكوادور الظهور الأول للنجم نواف العابد بقميص الأخضر، إلى جانب مشاركة فهد المولد مع زملائه اللاعبين في اللقاء الودي الأول.مستجدات الأخضر