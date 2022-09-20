وقف مدربا النصر والاتحاد الفرنسي غارسيا والبرتغالي سانتو على أبرز نقاط الضعف الفنية من خلال مشاهدة المباريات الأربع التي خاضها العميد والعالمي في دوري روشن السعودي للمحترفين. ويهدف مدربا الفريقين للتحضير بشكل فني مختلف لمواجهة «الكلاسيكو»، المقرر موعدها الأحد الثاني من أكتوبر القادم على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري.ويطمح المدربان غارسيا وسانتو لتحقيق الفوز وحصد النقاط في المباراة المرتقبة ومواصلة المشوار في الدوري الموسم الحالي، ويسعيان لاستغلال فترة التوقف بمعالجة السلبيات الفنية في خطوط الفريقين خلال مباريات الجولات الأربع في الدوري.وسيؤجل مدربا الفريقين اختيار العناصر الأساسية لمواجهة الكلاسيكو لحين عودة اللاعبين المنضمين لمنتخبات بلادهم التي تخوض مباريات دولية خلال فترة التوقف بسبب أيام «فيفا».